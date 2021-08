Vuole spegnere fiamme ma muore agricoltore 30enne

Tragedia nelle campagne di Paternò. Un agricoltore di 30 anni, Ignazio Di Stefano, è morto nel centro in provincia di Catania schiacciato dal suo trattore nel tentativo di spegnere un incendio in un podere nell’area di Ponte Barca, interessata oggi da un vasto incendio come tre settimane fa.

Stava trasportando una botte piena d’acqua sul suo trattore che all’altezza di una curva lungo la Strada Provinciale 58, si è capovolto schiacciandolo e uccidendolo sul colpo.

Le indagini dei carabinieri

L’incidente è avvenuto intorno alle 15.30 e stanno indagando i carabinieri della locale compagnia di Paternò competenti per territorio. Da una prima ricostruzione, la tanica d’acqua si sarebbe capovolta in una curva lungo la strada facendo ribaltare pure il trattore. Il pm di turno non ha disposto l’autopsia e la salma è stata consegnata ai familiari.