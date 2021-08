A fuoco locale self service a San Leone: vigili del fuoco in azione

Incendio all’interno di un locale self service con distributori automatici di alimenti e bevande a San Leone sul lungomare Falcone-Borsellino.

A lanciare l’allarme alla sala operativa dei Vigili del Fuoco proprio un pompiere fuori da servizio che, in attesa dell’arrivo delle squadre ha fatto evacuare le persone che si trovavano nelle vicinanze del selfie bar in modo precauzionale. Il negozio self service ha subito danni ingenti, i vigili del fuoco hanno lavorato diverse ore per mettere in sicurezza l’area. Nessuna pista esclusa.