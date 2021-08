Campobello di Licata, Giunta municipale: variazione di bilancio

L’amministrazione comunale, con deliberazione di Giunta municipale, ha approvato la variazione al bilancio di previsione finanziaria 2020-22, esercizio 2021, in gestione provvisoria, per l’attuazione delle misure urgenti di agevolazioni per operatori economici che hanno subito disagi da emergenza da covid 19. L’esecutivo, altresì, ha esitato l’ autorizzazione per la gestione del macello comunale alla ditta New Sicil Macel, e la rateizzazione del debito pregresso. Era assente l’assessore Francesco Patti.

Giovanni Blanda