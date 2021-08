Covid, positivo esce di casa: denunciato 37enne

I Carabinieri di Marsala hanno denunciato un 37enne marsalese responsabile di essersi allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione dove si trovava in isolamento per positivita’ al virus covid-19. L’uomo, in isolamento fiduciario dai primi del mese, non e’ stato trovato in casa dai sanitari che lo avevano ragiunto al suo domicilio per sottoporlo a tampone di verifica. Quando e’ rientrato in casa ad aspettarlo ha trovato i caraninieri che lo hanno denunciato. Saranno eseguiti accertamenti sui luoghi e le persone frequentate in quel lasso temporale dal 37enne.

