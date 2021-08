Favara, non si hanno sue notizie da giorni: si cerca 80enne

Da due giorni ha fatto perdere le sue tracce non dando più notizie. Si tratta di un 80enne di Favara, Giuseppe Scordino. I familiari si sono presentati alla locale Tenenza per sporgere denuncia. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe allontanato da casa lasciando cellulare ed effetti personali e portandosi dietro soltanto i documenti. La zona da cui si è allontanato è quella del quartiere Luna di Favara. Al via le ricerche da parte dei carabinieri guidati dal tenente Armetta. Nei prossimi giorni, se non ci dovesse essere un esito positivo, verrà attivato il piano ricerche coordinato dalla Prefettura di Agrigento.

