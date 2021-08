Frode all’Unione Europea nel settore fotovoltaico: sequestrati 400 mila euro

Scoperta una frode ai danni dell’Unione europea e della Regione Siciliana nel settore fotovoltaico. L’inchiesta, portata avanti dalla procura di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, ha portato a un sequestro di beni per oltre 400mila euro e a tre denunce. L’operazione è stata denominata ‘Fondo agricolo’ ed è stata portata a termine dal Comando provinciale della guardia di finanza di Messina.

La frode internazionale era finalizzata a intercettare contributi pubblici, comunitari e regionali, nell’ambito del Programma di sviluppo rurale della Regione Siciliana 2007/2013 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a Montalbano Elicona. I tre denunciati sono un imprenditore e un ingegnere messinesi, oltre che una imprenditrice catanese: sono indagati a vario titolo per truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e autoriciclaggio.