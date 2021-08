Oltre 300 clienti ballano assembrati e la Polizia interrompe la serata

La Polizia di Stato ha controllato il locale “Marina di Cofano al Pontile 33”, di Valderice (TP) nella frazione di Bonagia, denunciando il titolare per aver aperto abusivamente un luogo di pubblico spettacolo e in assenza della prevista licenza rilasciata dal Questore.

Diverse sanzioni al titolare

Per l’uomo, inoltre, una sanzione di 400 euro in ordine al divieto di assembramento poiché, all’interno del locale, all’atto del controllo, erano presenti circa 300 clienti molti dei quali intenti a ballare.

Multato anche il buttafuori

La polizia ha scoperto anche che titolare del locale si serviva, nella veste di “buttafuori”, di personale non iscritto nell’apposito elenco prefettizio per la vigilanza ai locali di pubblico spettacolo. Ed scatta dunque un’altra sanzione amministrativa di 1.666 euro al titolare e al buttafuori.