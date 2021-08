Ordinanza del sindaco di Licata: nuove regole e restrizioni per Ferragosto

Il sindaco di Licata Pino Galanti, oggi ha firmato un’ordinanza con la quale, per evitare gli assembramenti e scongiurare la circolazione del virus, detta le regole per il lungo week end di Ferragosto. Ciò in vista dell’ormai prossimo decreto che farà tornare la Sicilia in Zona Gialla.

E’ stato stabilito: il divieto di vendita di bevande alcoliche da asporto dalle 18.30 del 14 agosto alle 10 del 15. Inoltre, dalle 21.30 del 14 fino alle 8 del giorno successivo, è vietato vendere qualsiasi tipo di bevande in bicchieri di vetro, lattine o contenitori di metallo. Divieto assoluto di somministrazione di alcolici ai minorenni.

Stop alla musica nei locali all’1 del mattino del 14.

Inoltre, dalle 8 del 14 agosto alle 20 del successivo 16, ai fruitori delle spiagge licatesi è vietato introdurre cibi e bevande in contenitori di vetro; legna e altro combustibile per i falò. Divieto assoluto di barbecue, attendamento, campeggio e abbandono di rifiuti.

Tutti i fruitori delle spiagge sono obbligati a portare con sé la mascherina, e indossarla quando non è possibile mantenere la distanza con le altre persone.

“Si tratta – commenta il sindaco Pino Galanti – di norme di comportamento indispensabili, ai tempi del Covid 19, per provare a limitare la diffusione del virus. Invito tutti a rispettare l’ordinanza, ed a trascorrere un Ferragosto sereno, all’insegna del buon senso che deve caratterizzare tutte le nostre azioni”.