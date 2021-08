Reparto Covid Agrigento senza climatizzatori, Carmelo Pullara:”una follia”

“La direzione aziendale dell’Asp di Agrigento si attivi con urgenza per dotare il reparto Covid dell’Ospedale di Agrigento di condizionatori funzionanti. Certo dovevamo già essere pronti per fronteggiare questa nuova ondata di contagi. Ma che dire ormai?!” Lo afferma Carmelo Pullara, presidente Commissione speciale all’Ars e vicepresidente commissione sanità all’Ars

“Apprendiamo dalla stampa locale e da diverse segnalazioni infatti, che è stato perfino lanciato un appello in queste ore per donare dei ventilatori ai pazienti ricoverati, che oltre ad essere positivi al virus devono sopportare le temperature roventi di questi giorni senza il refrigerio dell’impianto di climatizzazione. Non potendo utilizzare l’ impianto d’ aria condizionata i pazienti del reparto stanno soffrendo moltissimo il caldo. Le altissime temperature di questi giorni non hanno aiutato i pazienti ricoverati tantomeno il personale medico e paramedico che è costretto a lavorare indossando pesanti dispositivi di sicurezza per molte ore al giorno. Ci chiediamo, continua Pullara, perchè in tutti questi mesi non sono stati fatti quei lavori necessari per rendere l’impianto centralizzato adeguato a non fornire la pressione negativa. Tutto questo nonostante l’encomiabile lavoro di tutto il personale che non finiremo mai di ringraziare.”