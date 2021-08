Seus 118, arriva seconda tranche del bonus covid per circa 3.000 dipendenti

Come già comunicato nei giorni scorsi dall’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, oggi la Seus ha avviato la procedura per il pagamento della seconda e ultima tranche del cosiddetto “bonus covid” per circa 3.000 dipendenti che durante la pandemia nella ondata iniziale hanno prestato servizio con alto senso civico.

Prima parte stanziata in busta paga

La prima parte era stata già erogata nella busta paga di qualche mese fa, mentre il conguaglio sarà inserito nella mensilità di agosto. Queste somme sono state considerate dalle organizzazioni sindacali “un atto di giustizia per il lavoro svolto in questo anno durissimo”. La Cisl Fp nello scorso mese di maggio aveva organizzato un sit-in davanti all’assessorato regionale alla Sanità per sensibilizzare le istituzioni sul tema del 118.

