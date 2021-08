Sicilia e tutte le regioni in zona bianca almeno per un’altra settimana

Andamento del Covid19 in Italia, nonostante l’aumento dei dati nelle due isole maggiori, cioè Sicilia e Sardegna, fino a lunedì 23 agosto, nessuna regione italiana lascerà la zona bianca, come si legge sull’edizione odierna di Repubblica. Domani si riunirà la Cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute che sancirà la permanenza di tutto il Paese nell’area bianca.

I “colori” delle regioni vengono stabiliti in base al decreto legge del 23 luglio scorso, emanato dopo un lungo braccio di ferro tra Governo e regioni. Queste ultime hanno ottenuto di dare il peso maggiore all’occupazione dei posti letto rispetto all’incidenza e all’RT. Il primo dato da guardare quindi, è proprio l’occupazione dei posti letto, sia in terapia intensiva che nei reparti ordinari. L’importante è rimanere sotto la soglia critica, che è fissata al 10% per quanto riguarda la prima e al 15% per i secondi.

La Cabina di regia

La Cabina di regia si riunisce il venerdì ma i dati sull’occupazione dei posti letto esaminati sono quelli del martedì. Quindi, anche Sicilia e Sardegna per il momento restano in zona bianca.

La Sardegna è all’11% per quanto riguarda l’occupazione delle terapie intensive ma al 7% per quanto riguarda i reparti ordinari.

La situazione in Sicilia

La speranza dunque adesso è che nei prossimi giorni i dati relativi all’occupazione dei posti letto non peggiorino.

Gli ultimi dati sulla Sicilia, relativi a ieri – vengono diffusi ogni giorno nel pomeriggio – ci dicono che sono 868 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’Isola a fronte di 14.406 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza sale al 6%, il giorno precedente era al 4,5%. L’isola resta al primo posto per nuovo contagio giornaliero.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 15.584 con un aumento di altri 387 casi. I guariti sono 472 mentre nelle ultime 24 ore si registrano altre 9 vittime e il totale dei decessi sale a 6.109.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono adesso 518 i ricoverati, 20 in più rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva adesso sono 59 i ricoverati, 9 in più.