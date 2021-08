Turismo, la Scala dei Turchi all’aeroporto di Palermo

a dare il benvenuto ai turisti in arrivo all’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo sara’ un invito a visitare le bellezze del Distretto Turistico Valle dei Templi. A fare da ambasciatrice del territorio distrettuale e’ una bellissima immagine del mare della Scala dei Turchi. Un pannello bifacciale che, sicuramente, invoglia i passeggeri in transito nell’area “Arrivi” a raggiungere questa parte della Sicilia.

Si tratta del primo tassello di un piu’ ampio rapporto di collaborazione che il Distretto Valle dei Templi ha instaurato con la Gesap, ente gestore dell’aeroporto. Inoltre, potra’ auspicabilmente essere la premessa per un tavolo di concertazione che abbia come obiettivi l’analisi delle politiche di sviluppo dello scalo aeroportuale di Palermo in relazione al territorio agrigentino e la creazione di un sistema integrato della mobilita’ aeroporto-citta’ che veda interessati i comuni di Palermo ed Agrigento, le Ferrovie dello Stato, le autolinee extraurbane, l’Anas e le reti di imprese.