Attraversa la strada per gettare l’immondizia, 80enne travolto e ucciso

Un uomo di 80 anni, Rosario Iacuzzi, è morto investito da un automobilista sulla statale 113. Iacuzzi è stato travolto mentre gettava l’immondizia in territorio di Trabia, in provincia di Palermo.

Indagano i carabinieri

Sono in corso indagini dei carabinieri che stanno raccogliendo gli elementi per potere risalire all’investitore. Rosario Iacuzzi è il padre di Salvatore, ex vicesindaco di Trabia. L’automobilista rischia un’accusa per omicidio stradale.

