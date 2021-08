Per 8 anni picchia e riduce in schiavitù la moglie, allontanato marito violento

Per 8 anni, una donna ha subito di tutto dal marito, un uomo di 61 anni, originario delle Tunisia ma residente insieme alle moglie ad Augusta. Minacce, violenze psicologiche e fisiche, poco meno di un mese fa, la vittima, connazionale del consorte, è finita anche in ospedale, per via delle lesioni riportate a seguito delle percosse del marito padrone, che non avrebbe voluto saperne di cambiare registro.

Per quell’aggressione, il 61enne è stato denunciato per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie che ha raccontato tutto agli agenti del commissariato di polizia di Augusta, al comando del dirigente, Guglielmo La Magna, i quali l’hanno sentita al Pronto soccorso dell’ospedale di Augusta.

Il racconto della donna

La donna, che ha riferito ai poliziotti il suo incubo, era stata sistemata in una struttura protetta e segreta ma adesso potrà fare ritorno a casa, perché la polizia ha eseguito la misura “dell’allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie” nei confronti dell’uomo.