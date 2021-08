San Leone: niente feste, falò e tende in spiaggia per Ferragosto

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha firmato una nuova ordinanza con cui si applica una “stretta” per i due giorni di Ferragosto vietando praticamente accampamenti in spiaggia, serate danzanti e falò. Ecco le principali novità che saranno in vigore a partire dalle 8 del 14 agosto fino alle 06 del 16 agosto.

“Su tutte le spiagge e gli arenili del comune, per chiunque si trovi o eserciti un’attività commerciale di qualunque tipo il divieto di”: trasporto e detenzione di legna, carbone, carbonella; tende e qualsiasi apparecchiatura per campeggio, sosta e bivacco; trasporto di oggetti contundenti; apparecchiature a fiamma libera e attività pirotecniche; divieto di produrre suoni molesti con amplificatori, altoparlanti; divieto di manifestazioni pubbliche o eventi aggregativi di qualunque tipo. Inoltre il divieto di: vendita e somministrazione alcoliche nonché divieto di emissione sonore di svago e intrattenimento dalle 02 del 14 agosto fino alle 06 del 16 agosto; divieto di somministrare bevande in lattine e bottiglie di vetro o metallo.