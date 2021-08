“Vento di scirocco”, workshop a Siculiana con Nadya Hope

Vento di scirocco”. E’ questo il titolo del workshop artistico promosso dal comune di Siculiana in collaborazione con l’artista russa Nadya Hope, che guiderà i partecipanti attraverso l’utilizzo della particolare tecnica di disegno fatto con fine liner e acquarello dal vivo. L’appuntamento è mercoledì 25 agosto alle 16.30 in piazza Umberto I a Siculiana.

Ai partecipanti saranno forniti tutti i materiali per realizzare i disegni. La durata del workshop è di tre ore e trenta minuti circa. Le opere di tutti i partecipanti saranno esposte e votate a Siculiana Marina, nei giorni successivi al workshop, verrà premiato il più votato il 28 agosto in occasione della giornata di chiusura della rassegna “Estate Mediterranea 2021”. Successivamente le opere di partecipanti verranno esposte nella sala consiliare del comune di Siculiana. Per partecipare é necessario prenotarsi attraverso il numero 0922818438. Posti limitati. Partner dell’iniziativa: Immagina Coworking Agrigento e Belli Arti Caf.

L’artista Nadya Hope ha iniziato disegnare e studiare l’arte fin da piccola e negli anni ha imparato varie tecniche, dal disegno accademico ad olio, al tatuaggio, alla scultura di metallo. Nel 2013 si é trasferita in Italia per studiare architettura. Ha vissuto a Mantova, poi a Milano e adesso si trova ad Agrigento, dove ha deciso di trasferirsi nel 2020 e dove lavora come artista e tatuatrice.