Campobello di Licata, icrizioni acquisto buoni infanzie e fornitura libri scolastici

Sono aperte le iscrizioni per l’ acquisto, da parte delle famiglie, di post-utente con buoni di servizio – voucher -, spendibili in strutture accreditate. Destinatari sono 49 bambini sino a 36 mesi, non superiori a tre anni.

Altresì: approvazione graduatoria per l’ assegnazione

della fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo. Comune trasmetterà il numero degli alunni aventi diritto al beneficio al dipartimento regionale istruzione università e diritto di studio, entro il 30 luglio. Documento a sindaco, segretario comunale, Servizi interni e finanziario.

