Colto da malore in mare, 61enne medico muore a Manfria

Tragedia a Manfria. Un medico di Niscemi di 61 anni, Gregorio Amato, è morto annegato mentre stava nuotando nel tratto di mare della frazione di Gela, in provincia di Caltanissetta.

L’uomo, specialista in gastroenterologia, sarebbe stato colto da un malore. Dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta è stato inviato l’elisoccorso e un’ambulanza. I sanitari hanno tentato di rianimarlo per oltre mezz’ora ma non c’è stato nulla da fare.