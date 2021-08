Polvere sull’asfalto: tre giovani finisco a terra con lo scooter

Incidente lungo la via Panoramica dei Templi in direzione Tempio di Giunone; in prossimità della curva, forse a causa di polvere sull’asfalto, tre giovani tutti minori, a bordo di tre scooter sarebbero scivolati e avrebbero finito la corsa rovistando per terra.

Sul posto gli operatori sanitari Gise 118 che hanno medicato sul posto i tre giovani che hanno subito poli escoriazioni per tutto il corpo e hanno, in presenza dei genitori, rifiutato di essere trasferiti in ospedale.

Sul posto anche una volante della Polizia che si è occupata della viabilità.