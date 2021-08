Sciacca, inaugurata nuova sede Ufficio Relazioni con il pubblico

Inaugurata a Sciacca, la nuova sede dell’Ufficio Relazioni con il pubblico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento

I locali, concessi in comodato d’uso dal Comune di Sciacca all’ex Provincia, si trovano al civico 2 di piazza Don Luigi Sturzo, più conosciuta dai saccensi, come piazza Porta Palermo.

All’inaugurazione ufficiale della nuova sede, c’erano tra gli altri, la sindaca di Sciacca Francesca Valenti, con gli assessori Caracappa, Lo Cicero e Venezia, il Commissario straordinario del Libero Consorzio Vincenzo Raffo, la Capo di Gabinetto dell’Ente, Antonietta Testone ed il dirigente del Settore Urp Giovanni Butticè.

Il Libero Consorzio di Agrigento, così come previsto dall’accordo stipulato nei mesi scorsi con il Comune di Sciacca, ha trasferito nei locali di Porta Palermo il proprio Ufficio Relazioni con il Pubblico con l’impegno di implementare i servizi già erogati con ulteriori servizi ritenuti indispensabili per il Comune di Sciacca come l’istituzione di un servizio di Infopoint per le informazioni e l’accoglienza turistica, l’inserimento di attività ed eventi della città di Sciacca sul portale turistico Living e lo sportello per il Microcredito. Gli orari di apertura al pubblico sono dalle 8 alle 14 dal lunedì al venerdì, il martedì anche dalle 14.30 alle 17.30. l’ufficio rimarrà chiuso il sabato. “Siamo molto soddisfatti e ringraziamo l’amministrazione comunale di Sciacca – ha commentato il Commissario Raffo – perchè con questa nuova sede, riusciremo a fornire ulteriori servizi all’utenza e ad essere presenti sul territorio sia da un punto di vista turistico che informativo”.