Scontro tra camion e auto lungo la Statale 115: quattro i feriti

incidente poco prima della galleria San Giorgio, a Sciacca, fra un mezzo pesante, che si è ribaltato, e un’autovettura. Al momento le persone ferite risultano essere quattro, tre nell’auto e il conducente del tir; fortunatamente feriti lievi grazie all’uso delle cinture di sicurezza e dell’airbag.

Lanciato l’allarme da alcuni automobilisti sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sciacca per estrarre dalle lamiere i feriti; non dovrebbero essere in gravi condizioni.

