Le migliori gomme per moto e dove acquistarle

La moto è un mezzo comodissimo quando si tratta di spostarsi con agilità e lascia una sensazione di libertà senza pari, tipica delle due ruote, grazie al contatto con l’ambiente esterno, ancora più intensa quando si esce dai confini cittadini e ci si immerge nella natura.

Il pneumatico assolve una funzione importante nell’economia del mezzo, un po’ come le scarpe quando si cammina. Permette di spostarsi ed è importante che sia sicuro, integro e alla giusta pressione. Come tutte le cose umane si usura e ad un certo momento la sua sostituzione risulta inevitabile.

La scelta del pneumatico moto è delicata e richiede di valutare diversi fattori quali il prezzo insieme alla tipologia e alla qualità. L’offerta è piuttosto ampia e grazie allo sviluppo della tecnologia telematica oggi è possibile risparmiare, ad esempio dando un’occhiata alle gomme da moto online su Gomme Planet. Cosa serve? Idee chiare su che cosa cercare e misure del pneumatico a portata di mano. Pronti a vedere quali sono le gomme per moto più interessanti?

Dimmi dove vai e… ti dirò quale pneumatico è adatto a te!

La scelta del pneumatico, non solo per l’auto ma anche per la moto, vuole che la considerazione di alcuni elementi. Innanzitutto è importante avere presente in quali situazioni si è soliti adoperare il mezzo motoristico, se in città o fuori dai confini urbani (autostrada o fuoristrada).

Questo permette di considerare, di conseguenza, l’opzione di un pneumatico quattro stagioni oppure di preferire un treno di gomme per il periodo invernale e uno per quello estivo. Perché i pneumatici 4 stagioni è vero che sono perfetti a resistere anche a ghiaccio e neve ma non risultano idonei con temperature troppo fredde (sotto i 7°C) e con un chilometraggio elevato, superiore ai 10.000/15.000 km annui.

Altra pratica indispensabile è quella di consultare il libretto d’istruzioni del veicolo: lì si possono trovare tutte le informazioni per capire quale pneumatico è adatto al mezzo, comprese le misure corrette che servono per ordinarlo.

Gomme moto: quali scegliere

Risparmiare sul prezzo è possibile, lo abbiamo accennato, ordinando le gomme da moto online, dove si possono trovare i migliori brand in circolazione. Guai tuttavia a scegliere un prodotto scadente o di una casa di produzione poco affidabile. Non ci stancheremo mai di ripeterlo: le gomme moto sono essenziali quando si parla di sicurezza alla guida, sia propria che altrui, come di comfort.

Una volta valutato se preferire pneumatici estivi o invernali oppure quattrostagioni e avete anche le misure a disposizione potete passare alla valutazione del brand. A non deludere mai sono i brand dalla storia antica che non a caso si possono trovare anche per le gare internazionali. Un esempio è quello degli pneumatici moto della francese Michelin che presenta una tradizione in fatto di gomme a partire dalla fine dell’Ottocento. Una sicurezza anche le gomme da moto Continental: l’azienda tedesca non sbaglia un colpo sia per le soluzioni delle quattro ruote come per quelle delle due ruote. Se invece avete voglia di provare una marca diversa, dalla storia più recente (1974) la Anlas non vi deluderà, sorprendendovi anche con l’eccellente rapporto qualità/prezzo.

Le soluzioni sono davvero tante, capaci di soddisfare le esigenze di tutti gli appassionati di moto che online possono risparmiare con un pari livello di qualità. Pronti per mettervi alla guida?