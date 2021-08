L’Italia in bici per amore, da Legnago a Campobello di Licata, sua terra di origine

Traguardo trionfale per Alessandro D’Andrea, ingegnere di Legnago (Verona), originario di Campobello di Licata, figlio di Calogero D’Andrea e Dina Calandra, i quali hanno vissuto ad Agrigento ed abitavano nelle vicinanze dell’abitazione di don Salvatore Muratore, attuale vescovo di Nicosia, dove fonda una chiesa dentro un garage per i campobellesi residenti ad Agrigento. La loro famiglia, in ogni occasione ritornavano a Campobello. Assieme alla Giunta municipale, ad alcuni parenti, al presidente dei Lions Club “Campobello 2 Rose”, Salvatore Paci, e ad alcuni ciclisti, è stato accolto con un applauso l’arrivo in bici del concittadino davanti al Comune.

In sala consiliare é stato consegnato un piccolo pensiero in ricordo di questa visita. Con molta commozione, Alessandro ha ringraziato tutti i campobellesi, ripromettendo di “ritornare nella terra delle sue radici molto cara ai suoi genitori”. Alessandro con questa sua straordinaria pedalata, iniziata il 31 luglio da Legnago, e si è conclusa nella Valle dei Templi di Agrigento, con due amici immaginari uno del nord, “Donato”, ed uno del sud, “Totò”, parla della “bellezza della nostra Italia nel rispetto dell’ambiente utilizzando mezzi ecologici per frenare l’inquinamento che sta invadendo i nostri territori”.

Il sindaco Giovanni Gioacchino Picone, ha voluto ringraziare l’ing. Achille Furioso, “per averci coinvolto in questa esperienza di Alessandro”.

Giovanni Blanda