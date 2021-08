Amministrative 2021 a Canicattì: FdI si prepara alle elezioni

il partito di Fratelli d’Italia Canicattì riunito in Consiglio Direttivo alla presenza del Commissario provinciale Calogero Pisano ha formalmente ratificato l’intenzione unanime di lavorare con passione , amore e professionalità ad un progetto politico alternativo per le prossime amministrative di Ottobre nell’interesse esclusivo di tutelare gli interessi della nostra città e offrire ai cittadini canicattinesi l’opportunità di poter supportare e scegliere per un cambiamento nella gestione della cosa pubblica basato su principi cardine quali la sicurezza , l’ordine pubblico , la sana amministrazione , la trasparenza, la legalità , il rilancio dell’immagine e delle nostra economia e di tutti quei valori legati al futuro delle giovani generazioni che da anni purtroppo sono stati calpestati e umiliati . Auspichiamo che tutti i movimenti e le persone che vogliano davvero bene alla nostra città vogliano unirsi a noi concretamente per dare forza a questo progetto che vede Canicattì e i canicattinesi prima di tutto .

loading..