Buca gli pneumatici dell’auto del vicino di casa, denunciato

I Carabinieri della Stazione di Erice (TP) hanno deferito in stato di libertà un ericino di 67 anni accusato di danneggiamento aggravato. Avrebbe bucato le ruote dell’auto di un vicino di casa. I Carabinieri di Erice sono stati contattati da un uomo che riferiva che la notte precedente, passando da Piazza San Domenico ha visto l’auto parcheggiata in uno stallo invalidi, cui erano appena state forate le gomme anteriore e posteriori lato guida, gomme che ancora fischiavano per la fuoriuscita dell’aria, segno evidente che erano state appena danneggiate.

Il giorno seguente è giunta presso gli uffici del Comando Stazione la vittima del danneggiamento che ha denunciato quanto accaduto senza manifestare sospetti. Alla domanda dei militari dell’Arma se avesse avuto nell’ultimo periodo dissidi con qualcuno l’uomo rispondeva che l’unico con cui aveva qualche volta litigato era il suo vicino di casa.

Le indagini dei militari

I Carabinieri hanno estrapolato alcune immagini di videosorveglianza da apparati istallati nei pressi che inquadravano a quell’ora proprio il vicino di casa che si allontanava a passo svelto dal luogo del danneggiamento. Il Comandante di Stazione ha deciso così di sentire il 67enne, gestore di un noto risto-bar del posto, il quale confessava l’insano gesto mostrandosi pentito e disposto a risarcire il danno.