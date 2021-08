Camerieri e clienti senza mascherina, multe e chiusure della Polizia

la Polizia ha intensificato i controlli su strada dopo che il Questore di Catania ha disposto, con apposita Ordinanza, precipui servizi di pattugliamento nelle zone maggiormente interessate da flussi di persone, con speciale attenzione alla zona del litorale di viale Kennedy, dove si concentra il maggior numero di vacanzieri e di attività ludico-ricreative, e nell’area del lungomare di viale Ruggero di Lauria, piazza Europa e nel borghetto marinaro di San Giovanni Li Cuti.

Scandagliati diversi esercizi pubblici e, in particolare, alcuni lidi balneari. Tra essi, uno è stato pesantemente sanzionato dopo che al suo interno era in corso un banchetto al quale attendevano alcuni camerieri, due dei quali sono stati sorpresi privi di mascherina, motivo per il quale è stato anche chiuso il bar. Rilevata la presenza di alcuni alimenti privi di tracciabilità che sono stati immediatamente sequestrati e che sono stati oggetto di pronta comunicazione all’Asp di competenza.

Clienti senza dispositivi di protezione

Sono state sanzionate alcune persone che non facevano uso della mascherina pur trovandosi all’interno di locali pubblici.

Il servizio di prevenzione si è svolto anche con l’istituzione di posti di controllo su strada. A 35 veicoli, sono state contestate e sanzionate 15 violazioni alle norme del Codice della Strada ed è stato sottoposto a fermo amministrativo un motoveicolo il cui conducente era sprovvisto di casco protettivo.