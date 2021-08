Covid19, i carabinieri del Nas in villaggi, campeggi e agriturismi, multe e denunce

I Carabinieri del Nas ha denunciato il titolare di un villaggio turistico di Letojanni (Me) e il gestore del ristorante interno alla struttura per aver detenuto prodotti alimentari all’interno di un vano tecnico destinato agli impianti natatori adibito abusivamente a deposito alimenti, risultato peraltro interessato da gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. Sono stati sottoposti a sequestro 76 chili di prodotti ittici, carnei e dolciari, detenuti in cattivo stato di conservazione e in parte oggetto di arbitraria congelazione con procedure non idonee.

Il controllo in un villaggio di Oliveri

I militari del Nas, in un altro villaggio turistico di Oliveri (ME), ha trovato, all’interno delle celle frigorifere della cucina, scarti di lavorazione e rifiuti indifferenziati posti a diretto contatto con gli alimenti destinati alla somministrazione dei clienti della struttura ricettiva. Sono stati sequestrati prodotti a base di carne, lattiero-caseari e articoli ma anche bibite e bevande alcoliche detenuti in condizioni non compatibili con il consumo umano

