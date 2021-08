“I Papi dal Concilio Vaticano II ad oggi ”, nuova splendida Silloge di poesie del Poeta e Scrittore brolese Rosario La Greca

L’Edizione ”La Grazia di Lourdes” Alzani Editore di Pinerolo (Torino) ha pubblicato la nuova Silloge di poesie del Poeta e Scrittore Rosario La Greca di Brolo (Messina), dal titolo: “I Papi dal Concilio Vaticano II ad oggi ”. La presentazione della Silloge è stata curata da Don Francesco Broccio, Parroco delle Comunità di Santa Rosalia in Rina, di San Nicola in Contura e di San Francesco di Paola, frazioni di Savoca (Messina). Don Francesco ricopre anche l’incarico di Direttore dell’Ufficio Diocesano di Pastorale del Turismo, Sport e Tempo Libero dell’Arcidiocesi di Messina – Lipari – Santa Lucia del Mela. Un’opera davvero encomiabile quella dell’autore di questa eccezionale silloge, il Poeta e Scrittore Rosario La Greca. Con grande semplicità e maestria ha saputo descrivere e cogliere gli aspetti salienti delle personalità dei Papi che si sono avvicendati e dei contributi offerti da ciascun Pontefice alla Chiesa Cattolica e all’umana famiglia, senza trascurare il movimento ecumenico, a partire dall’evento straordinario che è stato il Concilio Ecumenico Vaticano II. Sempre guidati dallo Spirito Santo e mossi dalla sollecitudine per tutte le Comunità sparse nel mondo, hanno voluto incoraggiare il cammino della Chiesa nel mondo contemporaneo, sino ad arrivare all’annuncio strepitoso che siamo Fratelli Tutti e tutti in cammino verso una beata eternità, accomunati da un unico ideale: la santità. Suggestive le espressioni, armonici i versi e ricchi di contenuti spirituali ed umani che ne colgono non solo le personalità variegate, ma nel contempo i caratteri e la poliedricità dei successori del Beato Apostolo Pietro, Primo Papa e Vescovo di Roma. Il Poeta Rosario La Greca, in oltre 20 anni di attività culturale, ha pubblicato diverse raccolte di poesie e libri di narrativa e composto centinaia di opere poetiche a carattere religioso; con molti di questi testi sono stati realizzati oltre 50 brani musicali, che hanno ottenuto un notevole riscontro di critica. Ha partecipato a qualificati Concorsi di poesia a livello nazionale e internazionale, ricevendo prestigiosi riconoscimenti e recensioni di illustri critici. Molte sue liriche sono state tradotte in lingua inglese, francese e spagnola e pubblicate in numerose riviste e periodici, anche a carattere nazionale.

loading..