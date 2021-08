I vertici provinciali della CNA incontrano il Vescovo Damiano

“Un incontro cordiale, informale e di ampio respiro, in cui sono stati affrontati temi importanti e sensibili rispetto alle dinamiche che riguardano le potenzialità ma anche le forti criticità di cui soffre il tessuto produttivo del nostro territorio” . I vertici provinciali della CNA sono stati ricevuti dal Pastore della Chiesta Agrigentina, monsignor Alessandro Damiano.

“Ci è sembrato utile e doveroso – affermano il presidente Francesco Di Natale e il segretario Claudio Spoto – dare ufficialmente il benvenuto al Vescovo, al quale abbiamo manifestato la nostra piena e massima disponibilità nell’ottica di un rinnovato rapporto di confronto e di collaborazione nell’esclusivo interesse dei valori sociali, occupazionali ed economici di cui le attività artigianali e imprenditoriali sono portatrici. E noi, come Organizzazione datoriale e corpo intermedio, svolgiamo ogni giorno un delicato compito che ci vede responsabilmente impegnati anche nelle interlocuzioni con enti e istituzioni, a vario livello, per rappresentare artigiani, imprenditori ed operatori, i quali, con sacrifici e dedizione, producono lavoro e ricchezza”.

Dal canto suo, monsignor Damiano, che ha apprezzato la visita, ha teso la mano, assicurando il proprio contributo e quello dell’intera Chiesa Agrigentina per tutte quelle iniziative e progetti che pongono al centro il valore della persona e il bene comune in un percorso segnato da legalità e giustizia. “Ed in questa ottica – concludono Di Natale e Spoto – sono state toccate significative questioni che certamente meritano un’attenta riflessione e approfondimento”. L’incontro si è concluso con un gradito scambio di doni e con l’invito al Vescovo a partecipare ed intervenire all’assemblea elettiva quadriennale della CNA provinciale che verrà celebrata il 3 settembre ad Agrigento.