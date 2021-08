Pnrr, Gazzetta il bando di concorso per il reclutamento di 500 professionisti

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando per 500 assunzioni per il PNRR

I profili ricercati: economico; giuridico; statistico-matematico;

informatico, ingegneristico, ingegneristico gestionale

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 13 agosto il bando di

concorso pubblico con cui, su iniziativa del Ministero dell’Economia e

delle Finanze, il Dipartimento della Funzione Pubblica-Commissione

RIPAM, avvalendosi di Formez PA per lo svolgimento della procedura,

avvierà la selezione per il reclutamento, a tempo determinato, di 500

professionisti destinati alle strutture di monitoraggio e

rendicontazione dei fondi presso le amministrazioni titolari dei

relativi progetti e interventi, per la realizzazione del sistema di

coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e

controllo del Piano di ripresa e resilienza.

Le assunzioni riguarderanno le seguenti unità di personale:

198 unità per il profilo economico;

125 unità per il profilo giuridico;

73 unità per il profilo statistico-matematico;

104 unità per il profilo informatico, ingegneristico, ingegneristico gestionale.

Tutte le assunzioni saranno a tempo determinato per un periodo anche

superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del

Pnrr e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Le candidature andranno inviate esclusivamente per via telematica,

entro le ore 14 del 20 settembre 2021

Tutti i dettagli su:

https://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2021/Pnrr-oggi-in-Gazzetta-il-bando-di-concorso-per-il-reclutamento-di-500-professionisti/