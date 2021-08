Rapinavano cellulari in spiaggia, due arresti

Minacciando le vittime, per lo più giovanissimi, con un collo di bottiglia rotto e uno sfollagente, la notte di Ferragosto avrebbero rapinato degli smartphone alcuni dei frequentatori della spiaggia di Marina di Ragusa. Sono un diciassettenne, che diventerà maggiorenne tra pochi giorni, e un 19enne che sono stati arrestati dai carabinieri.

Restituiti i cellulari ai proprietari

Sono stati riconosciuti dalle vittime e trovati in possesso di quattro telefoni cellulari che sono stati restituiti ai proprietari. Il minorenne è stato accompagnato in un centro di accoglienza, il maggiorenne è stato posto agli arresti domiciliari.

