Vaccini, chi lo farà avrà il biglietto gratis per la partita del Palermo di Coppa Italia

Biglietti gratis per la partita di Coppa Italia di serie C del Palermo col Picerno di sabato 21 agosto a chi si vaccinerà. L’iniziativa è del Palermo Fc in collaborazione con l’Asp.

Per l’occasione, sarà allestita una postazione per la vaccinazione nel piazzale dello stadio di viale del Fante per il 18 e 19 agosto dalle 9.30 alle 16.30.

Chi si sottoporrà al vaccino otterrà un ingresso omaggio alla partita del 21 agosto che si disputerà al Barbera alle 17.30.

Sarà somministrato vaccino Pfizer

Per ricevere la dose basterà presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria I minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore ed acquisire nel modulo specifico il consenso dell’altro genitore. Sul sito ufficiale del Palermo si potrà scaricare il modulo per velocizzare le operazioni: sarà somministrato il vaccino Pfizer.

“Siamo vicini e supportiamo tutte le iniziative finalizzate a promuovere la vaccinazione anticovid – ha sottolineato il direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – a Palermo abbiamo superato la quota del 73% di vaccinati con almeno una dose di siero, ma dobbiamo fare ancora di più. Abbiamo immediatamente aderito alla proposta della società e saremo presenti con la nostra equipe vaccinale per due giorni all’insegna della prevenzione e dello sport sicuro”. L’iniziativa è rivolta a tutti coloro i quali hanno compiuto almeno 12 anni di età.

Prevendite dei biglietti il 18 agosto

La prevendita per la partita di Coppa inizierà il 18 agosto: saranno messi in vendita 8.750 biglietti nel rispetto delle norme anticovid per tribuna coperta e gli anelli inferiori di curve e gradinata. I soci di AmiciRosanero avranno diritto di prelazione il 17 agosto dalle 13.30 alle 19.30. Per l’ingresso allo stadio è obbligatorio il Green pass.