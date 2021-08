Alla Valle dei Templi la cerimonia di consegna del “Premio Mimosa d’oro”

Si svolgerà martedì 24 agosto 2021, inizio ore 20:30, presso il Teatro Tempio Giunone – Valle dei Templi di Agrigento, la cerimonia di consegna del “Premio Mimosa d’oro” giunto alla XXX edizione, promosso dal Centro artistico culturale “Renato Guttuso” di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino.

“Finalmente possiamo riprendere la nostra normale attività – afferma la presidente – in quanto la manifestazione lo scorso anno non si è tenuta. Finalmente rieccoci di nuovo in campo. Nella ricorrenza del trentennale del Premio Mimosa d’oro le premiate sono due, entrambe di assoluto valore e di grande caratura internazionale. A Rossella Miccio, da oltre 20 anni impegnata con Emergency l’Associazione fondata nel 1994 dal compianto Gino Strada, di cui dal 2017 ne è presidente, si aggiunge Olivia Sellerio, cantautrice, interpretate e cantate dei brani originali nella serie televisiva “Il commissario Montalbano” e “Il giovane Montalbano II”.

Saranno assegnati anche i Riconoscimenti speciali Mimosa d’oro. La speciale Commissione del Centro Renato Guttuso ha individuato cinque donne che si sono particolarmente distinte nel loro campo d’azione. Graziella Pirriatore arbitro internazionale FIFA, tra i più prestigiosi “fischietti” al femminile; Antonella Di Bartolo dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Sperone-Pertini” di Palermo; Florinda Saieva cofondatrice di Farm Cultural Park di Favara; Angela Bellia, ricercatrice nel settore delle “Social Science and Humanities”; Lorena Quaranta, riconoscimento alla memoria, giovane ragazza di Favara vittima di femminicidio.

Il XXX Premio Mimosa d’oro ed i prestigiosi riconoscimenti saranno consegnati martedì 24 agosto 2021 alle ore 20,30 al Teatro del Tempio di Giunone, presso il Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento.

La manifestazione, condotta da Gabriella Omodei e Giuseppe Moscato, che cura anche la direzione artistica, sarà allieta dall’esibizione di diversi artisti locali con il coordinamento di Lia Minio. Elisa Dionisi e Sharon Condello dell’Accademia dello spettacolo “Palladium” di Lia Minio; Claudia Rizzo direttrice dell’Accademia teatrale “Le Muse” con il musicista Tom Sinatra; i cantanti Tania Vinciguerra e Andrea Donzella; il Corpo di ballo dell’ASD “Ballett Performance” di Giovanna Di Maria. Concluderà la ORIETTA BERTI.

L’ingresso è gratuito previa esibizione del biglietto d’invito, che potrà essere ritirato, fino ad esaurimento dei posti disponibili, il giorno precedente la manifestazione presso l’apposito derk collocato all’ingresso “Giunone” della Valle dei Templi, che sarà aperto soltanto lunedì 23 agosto 2021 dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

A causa delle ristrettezze legate alle normative per prevenire la diffusione della pandemia COVID19 l’ingresso sarà consentito solo esibendo il green pass o tampone effettuato entro le precedenti 48 ore.

Premio “MIMOSA D’ORO”

ALBO D’ORO

1991 Teresa FELICIANGELI REALE medico

1992 Marica CARUSELLI avvocato

1993 Elvira SELLERIO editrice

1994 Bianca CORDARO giornalista Rai

1995 Dacia MARAINI scrittrice

1996 Anna VALLE attrice-miss Italia

1997 Teresa PRINCIPATO magistrato

1998 Anna FINOCCHIARO ministro

1999 Franca IMBERGAMO magistrato

LauraVACCAROmagistrato

LuciaGORACCIgiornalista Rai

2000 Annarita SIDOTI maratoneta

2001 Chiara GAMBERALE scrittrice

Rosa RICCIARDIgiornalista Rai

2002 Marella FERRERA stilista

2003 Giovanna LIOTTA missionaria

2004 Daniela VETRO fumettista

IdaCARRARAattrice

2005 Stefania PRESTIGIACOMO ministro

2006 Claudia KOLL attrice

2007 Maria Grazia MILLI commissario PS

2008 Stefania PETIX giornalista Striscia la Notizia

DesirèeRANCATOREsoprano

2009 Mara CARFAGNA ministro

2010 Francesca CANNIZZO prefetto

2011 Mimosa MARTINI giornalista Canale 5

2012 Anna INCERTI maratoneta

Maria LuciaMARINOricercatrice Ist. Superiore di Sanità

2013 Simona ATZORI pittrice

Simonetta AGNELLO HORNBYscrittrice

2014 Catia PELLEGRINO I^ Comandante di nave Marina Militare

2015 Chiara AMIRANTE fondatrice Comunità Nuovi Orizzonti

2016 NicoleORLANDOatleta parolimpica

2017 Titti POSTIGLIONE direttrice Uff. Emergenze Prot Civile

SeleneCARAMAZZAattrice

2018 Flavia PETRIN presidente nazionale AIDO

2019 Claudia LODESANI presidente Medici senza Frontiere