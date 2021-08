Covid a Canicattì, Fratelli d’Italia condanna fermamente l’assenza di controlli da parte dell’Amministrazione Comunale

La recrudescenza dei casi di nuovi contagi da COVID 19 che si registra a Canicattì ormai da qualche settimana ha portato Fratelli d’Italia di Canicatti ad un’attenta valutazione sul preoccupante dato che ha fatto schizzare il livello di allerta in cittá. In questo senso Fratelli d’Italia condanna fermamente l’assenza di controlli da parte dell’Amministrazione Comunale che nulla sta facendo per far rispettare le norme vigenti in materia di prevenzione del contagio da Covid 19. La voglia di “libertà”, dopo mesi di chiusure e divieti, non può essere aprioristicamente condannata e neppure considerata la sola causa di questa escalation di nuovi contagi che si stanno registrando in città ma altrettanto preoccupante è vedere come la salute venga barattata a fini elettorali chiudendo gli occhi di fronte all’inosservanza di semplici regole il cui rispetto oggi più che mai appare invece necessario e prioritario. Sul tema vaccinazione, invece, Fratelli d’Italia, in linea con il partito nazionale, è contro l’obbligo vaccinale ma allo stesso modo auspichiamo una chiara e netta presa di posizione da parte dell’Amministrazione Comunale volta alla sensibilizzazione dell’adozione da parte dei cittadini di misure di prevenzione e dell’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione .

Infine un invito lo rivolgiamo a tutti i cittadini di Canicattì affinché tornino a dimostrare come accaduto nei mesi scorsi un alto senso di responsabilità di fronte ad una situazione complessa che richiede l’impegno di tutti affinché possa essere superata senza dover piangere ulteriori vittime.