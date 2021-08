Favara, scontro frontale tra due auto: 5 feriti

Incidente in corso Vittorio Veneto a Favara. Due auto si sono scontrate frontalmente, cinque le persone coinvolte e rimaste feriti.

Ad avere la peggio i due giovani a bordo della Lancia Ypsilon; la giovane donna è rimasta incastrata tra le lamiere riportando gravi ferite alla gamba e alla testa. Sul posto è giunta tempestivamente un’ambulanza del 118 che ha trasferito la donna all’ospedale. Traumi lievi e qualche ferita per i tre occupanti della Golf , anche loro al pronto soccorso per ricevere le cure ed i controlli del caso.

Al momento le cause dell’incidente sono tutte da chiarire, indagano i carabinieri della sezione Radiomobile di Agrigento giunte sul posto.