Licata, seduti all’interno di alcuni locali senza green pass: scattano le multe

La polizia a Licata, su disposizione del Questore di Agrigento Maria Rosa Iraci, durante il week end di Ferragosto ha eseguito numerosi controlli sia nella zona balneare che nel centro cittadino per verificare il rispetto delle norme anti Covid e, per quanto riguarda i locali pubblici, monitorare l’applicazione del green pass.

In diversi locali, sarebbero state trovate persone sedute ai tavoli, all’interno, senza essere in possesso del green pass. In questi casi è scattata la multa per i clienti e per i titolari dei locali.

Gli agenti del commissariato di polizia, inoltre, hanno multato alcune decine di automobilisti che avevano lasciato la propria auto in sosta in corso Argentina, in spazi dove la sosta è vietata.