San Leone, climatizzatore a fuoco in abitazione

lungo il Viale dei Giardini, nel quartiere balneare di San Leone, ad Agrigento. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale sono intervenuti in seguito allo scoppio di un incendio avvenuto all’interno di un appartamento al secondo piano di un’abitazione.

Il rogo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe divampato a causa di un cortocircuito del climatizzatore. Paura anche per la presenza di una struttura in legno. Due le squadre di Vigili del Fuoco intervenute.

