Campobello di Licata: i carabinieri sanzionano un residente per abbandono di rifiuti urbani

In questi giorni i carabinieri della stazione di Campobello di Licata, guidati dal luogotenente Luca Vitobello, hanno sanzionato un residente colto in flagranza mentre abbandonava dei sacchi di rifiuti in una strada di campagna. All’uomo, invitato formalmente a presentarsi in caserma, è stata elevata la sanzione amministrativa di 600 euro. Il sindaco Giovanni Picone ha ringraziato il comandante della stazione dei carabinieri luogotenente Luca Vitobello per l’attività di repressione nei confronti di quei cittadini che mostrano ancora la loro inciviltà nell’incuranza del degrado ambientale alimentato da questi comportamenti. Il sindaco Picone ha dichiarato infine che l’amministrazione sta provvedendo a installare le telecamere in alcuni siti per beccare questi incivili e a tal proposito si sta provvedendo a collocare i cartelli di avviso secondo quanto previsto dalle norme sulla privacy. Ai carabinieri e alla Polizia Municipale auguro di continuare nella loro attività di prevenzione e repressione.

