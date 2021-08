Perde il controllo del bus e finisce contro albero

Incidente stradale lungo la strada che collega il quartiere di Fontanelle, con il tratto finale della via Unità d’Italia, e l’ospedale di Agrigento. L’autista di un autobus, che in quel momento viaggiava da solo, forse a causa di una manovra azzardata o per una disattenzione, ha perso il controllo del mezzo, andando ad impattare contro un albero.

Fortunatamente l’autista non ha riportato gravi traumi, solo tanto spavento. Sul posto per liberare l’autobus i Vigili del Fuoco e i poliziotti che si sono occupati della dinamica del sinistro.