San Leone, perde i sensi in acqua: uomo salvato da surfista

Singolare episodio, per fortuna conclusosi a lieto fine, oggi alla terza spiaggia di San Leone. Durante una lezione di surf, l’Istruttore della San Leone Surf Tribe School Michele Catania, ha soccorso un bagnante che stava annegando a mare.

L’uomo ha perso i sensi mentre era in acqua, e l’Istruttore inizialmente osservava il bagnante convinto che fosse uno dei suoi allievi salvo poi realizzare che l’uomo si trovava in difficoltà, e prontamente si è tuffato in mare con la sua tavola da surf ed ha prestato immediato soccorso.

Lanciati i soccorsi sul posto gli operatori Gise 118 che hanno soccorso il malcapitato e lo hanno trasportato presso il nosocomio agrigentino.

“E’ una condizione necessaria. Nel momento in cui pratichi uno sport acquatico, devi essere sempre pronto a soccorrere i tuoi allievi. Abbiamo decine di bambini, ma (come abbiamo visto) anche gli adulti possono perdere i sensi e potrebbero trasformare un momento di divertimento in una tragedia”, ha dichiarato Michele Catania, mettendo in evidenza come la sicurezza nella sua Scuola Surf sia sempre stata messa davanti a tutto.