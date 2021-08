“Sipario d’ Oro” 2021, un successo davvero straordinario

Senza l’insopportabile afa che ha contraddistinto gli ultimi giorni di questa estate, la serata di ieri ha regalato ad un numeroso pubblico (oltre ad ogni aspettativa) la XIV edizione del premio nazionale “Sipario D’Oro” edizione 2021.

Ospiti di grandissimo spessore hanno caratterizzato la magnifica serata condotta magistralmente da Claudia Badalamenti e Margherita Trupiano. Medicina, giornalismo, arte musicale, legalità e imprenditoria; questi i settori premiati da parte della giuria presieduta dal giornalista Lelio Castaldo.

Un monumentale Tom Sinatra ha deliziato il pubblico con le sue composizioni meritando applausi a scena aperta. Premiato dal prof. Mario Gaziano, Sinatra ha incantato i presenti con due brani musicali; due vere e proprie poesie musicali.

Il chirurgo agrigentino Piero Luparello ha premiato l’epatologo prof. Enrico Gringeri il quale ha commentato le immagini di un trapianto di fegato da donatore vivo. Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, ha premiato il cardiologo prof. Andrea Frustaci che ha dato uno spaccato per la cura e la prevenzione delle malattie cardiovascolari soffermandosi sulla importanza nella ricerca.

Il prof. Salvatore Corrao, altra figura straordinaria nel campo della medicina e sulla ricerca del Covid 19, è stato premiato dal giornalista Lelio Castaldo e dallo sponsor Tipografia Maira nella persona di Paolo Vella . Il prof. Corrao si è soffermato sull’andamento non certo brillante della curva epidemiologica del virus e ha prospettato tempi non brevi per abbatterlo definitivamente.

Antonella Zambuto è stata premiata dalla dott.ssa Carola De Paoli. Zambuto si è soffermata soprattutto sulla importanza di trasmettere i valori della legalità ai più giovani, il futuro del nostro tempo.

La stessa Carola De Paoli ha premiato l’imprenditore agrigentino Andrea Messina, il quale, dopo aver sottolineato i gravissimi danni portati all’economia dal coronavirus, oggi l’economia mostra importanti segnali di ripresa.

Lelio Castaldo ha premiato il giornalista vaticanista di Mediaset Fabio Marchese Ragona il quale qualche mese addietro si è reso protagonista di un evento eccezionale di caratura mondiale: ha intervista Papa Francesco in un duetto a tu per tu durato 35 minuti.

L’avvocato Giacomo Frazzitta è stato premiato dal sindaco Franco Miccichè. Onore al merito per un avvocato che combatte costantemente per la legalità e la strenua ricerca di Denise Pipitone nella infaticabile ricerca della verità. Anche per lui applausi scroscianti.

Infine, la “Mamma d’Italia” Piera Maggio. Lelio Castaldo ha prima premiato la mamma di Denise Pipitone; pubblico tutto in piedi ed applauso di almeno due minuti interrotto soltanto dall’intervento di Lelio Castaldo. Emozionante l’intervista rilasciata da Piera Maggio a Castaldo nel corso di uno studio televisivo approntato in forma smagliante. E qui, Piera Maggio, ha raccontato una serie di vicissitudini che certamente non hanno favorito l’inchiesta subito dopo la scomparsa della figlia.

Una serata davvero interessante che è stata molto apprezzata dal numerosissimo pubblico vista la caratura dei personaggi intervenuti e soprattutto per l’interesse che hanno suscitato.

Il Sipario D’Oro ha già iniziato i lavori per la XV edizione del 2022.

