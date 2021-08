Aumento contagi a Canicattì, riapre albergo Covid

Per via dell’aumento dei contagi è stato riaperto l’albergo Covid a Canicattì, in provincia di Agrigento. A inizio settimana sono arrivati i primi ospiti nella struttura ricavata durante la prima emergenza nei locali dell’Ipab Burgio Corsello. A Canicattì i contagi sembrano aumentare con una maggiore percentuale rispetto ad altre zone. Complice la movida, i focolai nelle Rsa e soprattutto i numerosi positivi che dopo avere fatto il tampone ‘fai da te’ in farmacia continuerebbero a girare indisturbati.

