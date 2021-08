Canicattì ammesso al finanziamento “Sport nei Parchi”

Il Comune di Canicattì nei mesi scorsi ha partecipato all’avviso pubblico promosso da Anci e Sport e Salute “Sport nei Parchi”, finalizzato a promuovere modelli di pratica sportiva all’aperto, anche in considerazione dell’emergenza epidemiologica che ha costretto alla chiusura di palestre e centri sportivi. Il progetto, nell’ambito della linea di intervento 2, è stato ammesso in graduatoria al 28esimo posto, unico comune delle province di Agrigento e Caltanissetta.

“In questi anni abbiamo cercato di cogliere tutte le opportunità messe a disposizione dai numerosi avvisi pubblici. Anche in questo caso – dichiara il Sindaco della Città Ettore Di Ventura – cogliamo il risultato positivo frutto del lavoro dell’amministrazione e degli uffici comunali preposti, che ringrazio. Mediante questo progetto trasformeremo la Villa Comunale in una a palestra a cielo aperto, gestita da tre diverse ASD/SSD operanti sul territorio.”

“Siamo già al lavoro ed in contatto con Sport e Salute – aggiunge l’assessore allo Sport Angelo Cuva – per lavorare alla procedura per la selezione delle ASD/SSD le quali potranno svolgere la propria attività all’interno della Villa Comunale e nel weekend, grazie al contributo di Sport e Salute, si impegneranno ad offrire un programma di attività gratuite della durata di almeno 4 ore, destinate a diversi target (bambini e ragazzi, donne, over 65).”