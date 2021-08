Giardino della Kolymbethra concorre per la Sicilia alla campagna di VeryFastPeople

C’è anche la Sicilia nel viaggio in sei tappe nella bellezza italiana, da nord a sud, per scoprire alcuni tesori del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano e contribuire a proteggere arte e ambiente. Un modo concreto per pensare al futuro è quello scelto da VeryFastPeople, società di consulenza di Varese che da 15 anni offre supporto agli amministratori di condominio in tutta Italia e ha messo in campo iniziative concrete per rendere il mondo un posto migliore, come la collaborazione con il FAI, che mira a sostenere i Beni salvati e protetti dalla Fondazione. Così oltre a essere Corporate Golden Donor, a organizzare convegni all’interno dei Beni del Fondo per l’Ambiente Italiano e a regalare ai propri clienti i biglietti per visitare il patrimonio FAI su tutto il territorio nazionale, da quest’anno VeryFastPeople ha deciso di coinvolgere attivamente gli amministratori di condominio in tutta Italia, invitandoli entro il 31 ottobre 2021 a esprimere la propria preferenza per uno dei Beni tutelati dal FAI selezionati per questa iniziativa. Al Bene che al termine della campagna avrà ricevuto più preferenze sarà destinata una donazione di quindicimila euro. “In competizione” da nord a sud dell’Italia ci sono sei gioielli storico-artistici e naturalistici, come il Giardino della Kolymbethranella Valle dei Templi di Agrigento, che concorre per la Sicilia. Gli altri sono Villa e Collezione Panza a Varese; il Castello e Parco di Masino a Caravino (TO); il Bosco di San Francesco ad Assisi (PG); Parco Villa Gregoriana a Tivoli (Roma), l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate a Lecce.

A quale Bene andrà la donazione? Saranno gli amministratori di condominio di tutta Italia a deciderlo, collegandosi al sito https://www.veryfastpeople.it/fai.php ed effettuando una sola scelta tra i Beni in elenco. Appello, dunque, agli amministratori della Sicilia a sostenere il Giardino della Kolymbethra,

gioiello archeologico e agricolo, che tra olivi secolari e profumati agrumi nella Valle dei Templi, racconta con i suoi reperti e i suoi ipogei, scavati 2.500 anni fa, la storia dell’antica Akragas fondata dai Greci nel VI secolo a.C.. Secondo quanto narra Diodoro Siculo, nel 480 a.C. il tiranno Terone per approvvigionare d’acqua la città fece progettare una rete di gallerie che confluiva ai piedi dell’urbe in una grande vasca detta Kolymbethra “del perimetro di sette stadui”, che dà il nome al parco. Presto adattata a vivaio di pesci e frequentata da cigni e volatili, trasformò l’arida terra siciliana in un giardino fiorente di piante mediterranee. Questo “luogo di delizia” passò alla Chiesa nei secoli successivi ed ebbe il periodo di massimo splendore tra il XIX e il XX secolo, quando divenne meta del Grand Tour. Cadde in abbandono negli ultimi decenni del Novecento, quando scomparvero i vecchi contadini; nel 1999 la Regione Siciliana l’affidò in concessione al FAI, che la riportò al suo antico splendore. Oggi il giardino accanto al Parco Archeologico è un angolo di paradiso che delizia i cinque sensi, con olivi secolari che prosperano generosi, zagare che diffondono il profumo nell’aria, mandorle dal sapore squisito e lo scorrere dolce e costante dell’acqua in sottofondo. Si possono seguire i nuovi percorsi di visita degli ipogei, in una passeggiata dove la natura si fonde con la storia, e regala tanti spunti interessanti, dal punto di vista archeologico, speleologico e naturalistico.

Una vicinanza, quella di VeryFastPeople, molto importante per il FAI perché contribuisce a offrire un reale sostegno alla Fondazione e a promuovere i luoghi di cui si prende cura quotidianamente, soprattutto in un periodo così difficile come quello che stiamo vivendo.

“Da 15 anni vogliamo essere un riferimento per chi amministra immobili in Italia – sostiene Francesco Paini, uno dei tre soci di VeryFastPeople – Ci piace andare oltre la semplice fornitura di servizi, generando valore in iniziative non prettamente commerciali. Vogliamo dare un contributo a progetti che proteggano il bello in tutte le sue forme. Per questo la scelta di sostenere chi ogni giorno si occupa di preservare i patrimoni immobiliari più belli d’Italia, ci è sembrata una normale e giusta conseguenza.”VeryFastPeople è una società di consulenza che offre da 15 anni supporto agli amministratori di condominio in tutta Italia. Il partner ideale per una gestione più semplice del Condominio e la garanzia di avere tutto sotto controllo, affinché i condomini siano ogni giorno al sicuro da imprevisti e al passo con le ultime normative. Secondo la classifica 2020 diGreat Place to Work è anche una delle aziende italiane in cui si lavora meglio.