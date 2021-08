In auto con droga, mazza da baseball e una pistola: arrestati

I carabinieri della compagnia di Licata e i Carabinieri del CIO(Compagnia di intervento operativo) hanno arrestato un ventenne e un diciannovenne del posto.

I due viaggiavano a bordo di una Smart, quando sono incappati in un posto di controllo dei carabinieri e il conducente non s’è fermato all’Alt, di lì è iniziato un breve fino a quando i militari dell’Arma non hanno bloccato l’auto. Nel corso dell’identificazione, il passeggero, il diciannovenne, ha cercato di disfarsi di un piccolo contenitore con all’interno qualche dose di cocaina. Subito bloccato e sottoposto a perquisizione, all’interno degli slip, i militari gli hanno trovato altre dosi di marijuana.

Nel cofano invece è stata trovata e sequestrata una mazza da baseball. In una successiva perquisizione a casa del diciannovenne i militari hanno trovato un barattolo di vetro con all’interno 130 grammi di marijuana e qualche altra dose di cocaina, e anche una pistola con matricola abrasa, e relativo munizionamento. Per i due giovani licatesi è scattato l’arresto; devono rispondere dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ma anche detenzione di arma clandestina e munizioni, ricettazione, e porto di oggetti atti ad offendere.

In attesa dell’esito dell’udienza di convalida sono stati posti agli arresti domiciliari.