Sanremo Rock 2021, tra i finalisti regionali il gruppo canicattinese “Spettri”

Tre giovani canicattinesi, Gioachino Scaglione, Angelo Antona e Dario Liguori, con il loro gruppo “Spettri”, saranno tra gli otto finalisti regionali della sezione “Trend” di Sanremo Rock 2021.

L’evento si terrà Sabato 21 Agosto al Belicittà di Castelvetrano (TP).

“Siamo orgogliosi, dichiara il Sindaco Ettore Di Ventura, di questi giovani che hanno saputo distinguersi e tifiamo per loro per un positivo risultato, ma soprattutto per la loro futura carriera.”

Gli Spettri nascono ad Ottobre 2020, quando per un fortuito caso Dario Liguori, (Voce), Gioachino Scaglione (Chitarra) e Angelo Antona (Synth e Launchpad) si sono ritrovati nella stessa città. Dalla collisione di mondi musicali diversi è venuto a crearsi un insolito trio musicale: niente basso né batteria, almeno all’apparenza, ma tanto rock e tanta elettronica. Il primo singolo degli Spettri, uscito dopo appena qualche mese dalla nascita del gruppo, è BPM, prodotto dalla Circuiti Sonori Label.

Le influenze derivanti dall’educazione musicale propria di ogni Spettro (classica, rock, blues, dubstep), fanno sì che le loro canzoni abbiano un sapore nuovo e originale.