Auto contro due cinghiali, uno morto e uno ferito

Due automobilisti a Geraci Siculo a bordo di una Polo Volkswagen si sono scontrati con due cinghiali. L’incidente ieri sulla statale 286 al chilometro 42.

all’improvviso per l’automobilista alla guida non è stato possibile evitare l’impatto. Per i due alla guida tanta paura e tanti danni alla vettura. Uno dei due cinghiali è morto l’altro è rimasto ferito.

Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Petralia Sottana.