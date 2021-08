Licata, uomo seminudo e con coltello terrorizza clienti pizzeria

Notte movimentata a Licata dove gli agenti del Commissariato di polizia sono intervenuti in una pizzeria del centro per rendere inoffensivo un uomo, armato di coltello (40 cm di lama), seminudo e in evidentemente in stato confusionale, ha seminato il terrore tra i presenti entrato con un coltello in mano (di complessivi 40 centimetri), seminando il panico tra i presenti.

Non senza difficoltà i poliziotti sono riusciti a bloccarlo ed a disarmarlo.

Hanno, quindi, avvertito gli operatori del 118 che hanno trasferito l’uomo in ospedale perchè ricevesse le cure del caso.

Successivamente il licatese è stato condotto al commissariato dove è stato denunciato a piede libero per porto abusivo di coltello. L’arma è stata sequestrata.