Montevago, La Rocca Ruvolo annuncia la sua ricandidatura a sindaco

“Sono tanti i progetti che abbiamo portato a termine in questi cinque e altri sono in fase di attuazione, chiederò ai miei concittadini se vogliano che sia io a portarli avanti”. Con queste parole l’attuale sindaco di Montevago Margherita La Rocca Ruvolo ha annunciato la sua ricandidatura a sindaco per le elezioni amministrative in programma il 10 e l’11 ottobre.

In un primo momento La Rocca Ruvolo, che è anche deputata regionale all’Ars dove riveste il ruolo di presidente della commissione Salute, aveva annunciato l’intenzione di non ricandidarsi alla carica di primo cittadino. Adesso la prima cittadina è pronta per tentare il bis.