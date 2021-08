Porto Empedocle, ufficiale la candidatura a sindaco di Salvo Iacono

Per le amministrative del 10 e 11 ottobre a Porto Empedocle ad ufficializzare la candidatura a sindaco l’Ingegnere Salvo Iacono, attualmente Direttore Provinciale dell’Ispettorato del lavoro e reggente dell’Ufficio provinciale del lavoro di Agrigento.

In un’affollata prima riunione alla presenza di amici e simpatizzanti, il Movimento Porto Empedocle 2021 ha ribadito e ha evidenziato la certezza della candidatura a Sindaco dell’Ing. Salvo Iacono, figura dalla conclamata esperienza in campo professionale e politica.

“Siamo una squadra seria, ci sono sensibilità , intelligenze che possono dare tanto a una comunità che vuole e deve tornare grande, sono le prime parole del candidato Sindaco Salvo Iacono indirizzate ai cittadini empedoclini che negli ultimi anni si sono trovati senza una guida politico-amministrativa. Il nostro è un progetto inclusivo e di ampio respiro senza i soliti slogan e paroloni fumosi da campagna elettorale. La riorganizzazione della macchina burocratica e amministrativa,la stabilizzazione dei contrattisti e la rivisitazione della dotazione organica e i nuovi concorsi sono il primo punto per far ripartire un Comune a oggi stanco e appesantito. Con la nostra identità culturale, il turismo , il porto e una nuova reindustrializzazione mirata, continua il candidato, green e riconvertita saranno il traino per una ripresa economica, sociale e di speranza per un popolo di empedoclini stanchi di essere finiti nella periferia politica e amministrativa della provincia. Una città dalla storia e dalle potenzialità enormi, con il ritorno di una squadra politica vera, ha un solo obiettivo: il rilancio socio-economico di tutto il territorio dal centro ai quartieri periferici.”